Haberler Yaşam Haberleri Tabela demir iskeleyi devirdi! Olası faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:37 Son Güncelleme: 11.1.2022 16:47

Tabela demir iskeleyi devirdi! Olası faciadan dönüldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Tabela demir iskeleyi devirdi! Olası faciadan dönüldü

Uşak’ta bir reklam firması işçilerinin bir sürücü kursuna ait tabelayı söktükleri esnada tabelanın kontrolden çıkıp 6. kattan zemine düşmesi sonucu, dış cephe yenileme çalışması için kurulan demir iskeleye çarparak devirdi. O esnada kaldırımda ve iskelede çalışan kimsenin olmaması nedeniyle olası faciadan dönüldü.

Olay, Uşak'ın İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir binada yapımı devam eden yenileme çalışmaları sırasında binanın 6. katında bulunan sürücü kursuna ait tabelanın sökülmesi gerekti.

5 metre uzunluğundaki tabelanın bir reklam firması işçileri tarafından sökümü yapılırken tabela zemine düştü.

Tabela zemine düşerken bina dış cephesinde kurulu olan demir iskelelere çarptı. Çarpma sonucunda demir iskeleler kaldırıma ve yola devrildi. Devrilen iskele cadde üzerinde bulunan bir otomobile ve aydınlatma direğine zarar verirken, şans eseri kaldırımdan geçen kimsenin olmaması nedeniyle faciadan dönüldü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay sonrasında devrilen ve binada asılı kalan demir iskeleler vinç yardımı kaldırıldı.

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Tabela demir iskeleyi devirdi! Olası faciadan dönüldü
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