Tabela demir iskeleyi devirdi! Olası faciadan dönüldü

Olay, Uşak'ın İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir binada yapımı devam eden yenileme çalışmaları sırasında binanın 6. katında bulunan sürücü kursuna ait tabelanın sökülmesi gerekti.

5 metre uzunluğundaki tabelanın bir reklam firması işçileri tarafından sökümü yapılırken tabela zemine düştü.

Tabela zemine düşerken bina dış cephesinde kurulu olan demir iskelelere çarptı. Çarpma sonucunda demir iskeleler kaldırıma ve yola devrildi. Devrilen iskele cadde üzerinde bulunan bir otomobile ve aydınlatma direğine zarar verirken, şans eseri kaldırımdan geçen kimsenin olmaması nedeniyle faciadan dönüldü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay sonrasında devrilen ve binada asılı kalan demir iskeleler vinç yardımı kaldırıldı.