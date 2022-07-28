Haberler Yaşam Haberleri Tabela montajı sırasında 5 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:15

Tabela montajı sırasında 5 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir işyeri tabelasının montajını yapan işçi, 5 metre yükseklikten düştü. İşçinin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA
Tabela montajı sırasında 5 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bir işyerinin tabelasının montajını yapan Bülent Boya (51), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Boya'yı ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin işyerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında Boya'dan kötü haber geldi. İşçinin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tabela montajı sırasında 5 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA