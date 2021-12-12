Tabut Ali Ukrayna’da yakalandı

Adana'da polisin, 2009 çökerttiği tefeci çetesinin üyesi olan ve 'Tabut Ali' lakaplı 42 yaşındaki Ali Doğan Efe, 11 yıl süren uzun tutukluluk süre nedeniyle 2020 yılı Ağustos ayında serbest bırakıldı. Tabut Ali, kendisine verilen 21 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının onanacağını öğrenip, yeniden cezaevine girmemek için Ukrayna'ya kaçtı. Polis, 'Tabut Ali'nin Kiev'de olduğunu tespit edip, 3 bin 100 kilometre ötede operasyon yaptı. Interpol, 'kırmızı bülten' çıkartılan Efe'yi yakaladı. Cezaevine gönderilen Efe'nin, kullandığı silahları tabutta sakladığı için 'Tabut Ali' lakabını alıp, huzur verdiği için mezarlıkta yattığı öğrenildi.

LAKABI TABUT

Adana'da polis, zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarıyla borç para verip, karşılığında da çek ve senet imzalatıp, bunlar hakkında 'haciz' işlemi başlatarak, vurgun yapan tefecileri 2009 yılında düzenlediği operasyonla çökertti. Şok baskında zanlılar arasında bulunan 'Tabut Ali' lakaplı Ali Doğan Efe de yakalanıp tutuklandı, ancak uzun süren tutukluluk süresi göz önüne alınıp, 2020 yılı Haziran ayında serbest bırakıldı.

KARARDAN 1 AY ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI

11 yıl sonra serbest kalan Efe'nin, tutuksuz yargılandığı davada Yargıtay son sözünü söyledi. Yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği; 21 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası da 2020 yılı Temmuz ayında onandı. Efe, teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Ali Doğan Efe'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğunu tespit etti.

İNTERPOL İLE BAĞLANTIYA GEÇİLDİ

Interpol-Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile bağlantıya geçildi ve Efe için 'kırmızı bülten' çıkartıldı. Ali Doğan Efe, önceki gün Kiev'de Interpol tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı; yapılan resmi yazışmaların ardından da Türkiye'ye teslim edilmesi kararı çıktı. Ankara'ya getirilen Efe, burada Adana polisine teslim edilerek kente getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 'Tabut Ali'nin son adresi de cezaevi oldu.

"MEZARLIK HUZUR DOLU VE SESSİZ"

Adana'dan kaçıp, 3 bin 100 kilometre uzakta; Kiev'de kıskıvrak yakalanan Ali Doğan Efe'nin, 'kasten öldürme', 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma' ve 'tehdit' gibi suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi. Daha önce işlediği suçlarda kullandığı silahları, mezarlıktaki tabutta sakladığı için; 'Tabut Ali' lakabı verilen Efe'nin, yakalanmamak için de mezarlıkta yaşadığı öğrenildi. Efe, bu durumu da; "Mezarlık huzur dolu ve sessiz" olarak açıkladı.