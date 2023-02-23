Haberler Yaşam Haberleri Tabut gibi binaların müteahhidi yakalandı
Giriş Tarihi: 23.2.2023 23:06 Son Güncelleme: 24.2.2023 00:04

Tabut gibi binaların müteahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarında yüzlerce kişinin can verdiği müteahhit ve yeğeni yakalandı.Nurdağı ilçesinde faaliyet gösteren ve ilçede son yıllarda çok sayıda bina yapan CCK İnsaat adlı firmanın sahibi Yunus Kaya, yıkılarak yüzlerce kişiye mezar olan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan Kaya'nın yeğeni Murat Kaya ise tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tabut gibi binaların müteahhidi yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon kapsamında 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma kapsamında adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Adıyaman'da yıkılan apartman ile ilgili şok gerçek! Müteahhidin ifadesi ve bilirkişi raporu kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü! İşte deprem anı...
Dava üstüne dava açıp halkı kışkırttılar! Akşener, kentsel dönüşümü böyle engelledi: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesine ait
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Tabut gibi binaların müteahhidi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA