Tabutunu kızları ve kadınlar omuzladı

İzmir'de 40 yaşındaki Necmiye Vural, evli olduğunu sonradan öğrendiği 4 aylık erkek arkadaşı Mehmet Atabay'dan ayrılmak isteyince tabancayla öldürüldü.Müteahhit Atabay, Vural'ın kendisinden ayrılmak istemesini kabullenemeyerek 7 Ocak'ta kadının evine gitti. Atabay tabanca ile çocuklarının gözü önünde Vural'ı karnından vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Vural'ın hayatını kaybettiği belirledi. Atabay Buca'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde rastgele ateş ettiğini ve öldürmek niyetinde olmadığını anlatan Atabay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Necmiye Vural'ın naaşı dün Limontepe Merkez Camii'ne getirilirken, cenazeye talihsiz kadının çocukları Selin Elalmış (25), Mehmet İçen (20) ve Zeynep İçen'in (16) yanı sıra akrabaları ve sevenleri katıldı. Vural'ın tabutunu kızı Selin Elalmış'ın da aralarında bulunduğu kadınlar taşıdı. Cenaze daha sonra Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Annesinin tabutunu taşıyan Selin Elalmış, "Çok ağır, taşıyamıyorum. Annem katledildi" diyerek sinir krizi geçirdi.Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Atabay'ın, olaydan kısa bir süre önce Zeynep İçen'e "Annen kefenini hazırlasın" diyerek tehdit savurduğu ileri sürüldü.