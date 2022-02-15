Taciz eden adamı darp etti

Taciz olayı Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerinde otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi durakta otobüs bekleyen kadının yanına yaklaştı ve taciz etti. Bunun üzerine kadın tacizciye saldırıp darp etmeye başladı.0 Kendisini taciz eden adamı darp eden kadını yanındaki arkadaşları tarafından sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Mesai bitimi evine gitmek için otobüs bekleyen bir polis memuru tacizciyi gelen meslektaşlarına teslim etti. Gözaltına alınan tacizci sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.