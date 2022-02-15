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Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:13 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:28

Taciz eden adamı darp etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Taciz eden adamı darp etti

Adana’da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz eden kişiyi darp etti. Polis tacizci adamı gözaltına aldı.

Taciz olayı Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerinde otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi durakta otobüs bekleyen kadının yanına yaklaştı ve taciz etti. Bunun üzerine kadın tacizciye saldırıp darp etmeye başladı.0 Kendisini taciz eden adamı darp eden kadını yanındaki arkadaşları tarafından sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Mesai bitimi evine gitmek için otobüs bekleyen bir polis memuru tacizciyi gelen meslektaşlarına teslim etti. Gözaltına alınan tacizci sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Taciz eden adamı darp etti
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