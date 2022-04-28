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Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:31

'Taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırmıştı! Serbest bırakıldı...

DHA
’Taciz ediyorsun’ diyerek doktorun burnunu kırmıştı! Serbest bırakıldı...

Sakarya'da "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek aile hekimi Metin Kurşunoğlu’nun burnunu kıran Alperen K. (19), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'da, kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu'nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K. (19), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için Alperen K.'yi merkeze çağırdı. Alperen K., sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan, alnı açılan Kurşunoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ekipleri, olayın ardından Alperen K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alperen K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

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'Taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırmıştı! Serbest bırakıldı...
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