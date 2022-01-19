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Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:43 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:49

Taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık hayatını kaybetti

Kayseri'de cinsel taciz ve şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan Gökhan Özcan hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri adliye adliyesinde önceki gün görülen davada Cansu A'ya yönelik cinsel taciz ve şantaj suçlarından yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci nedeniyle serbest bırakılan Gökhan Özcan, adli önünde otomobiline bindiği sırada Cansu A'nın kocası İ.A'nın silahla saldırısına uğramıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Özcan, kız kardeşiyle birlikte adliyeden çıkarak park halindeki otomobiline bindiği sırada İ.A, şoför kapısı hizasından Gökhan Özcan'a tabancayla ateş etti. Gökhan Özcan'ın hedef alındığı saldırıda kız kardeş yaralanmadı. İ.A olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Gökhan Özcan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.A doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan İ.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık hayatını kaybetti
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