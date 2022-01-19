Taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık hayatını kaybetti

Kayseri adliye adliyesinde önceki gün görülen davada Cansu A'ya yönelik cinsel taciz ve şantaj suçlarından yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci nedeniyle serbest bırakılan Gökhan Özcan, adli önünde otomobiline bindiği sırada Cansu A'nın kocası İ.A'nın silahla saldırısına uğramıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Gökhan Özcan, kız kardeşiyle birlikte adliyeden çıkarak park halindeki otomobiline bindiği sırada İ.A, şoför kapısı hizasından Gökhan Özcan'a tabancayla ateş etti. Gökhan Özcan'ın hedef alındığı saldırıda kız kardeş yaralanmadı. İ.A olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Gökhan Özcan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.A doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan İ.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.