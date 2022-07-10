Taciz iddiası ölüm getirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gazi G. (49), resmi nikahı olmayan eşi Semiha Koçger (42) ile bayram ziyaretinden dönerken, husumetli olduğu aileden İsmail Demircan (17) ile karşılaştı. Gazi G. ile Demircan arasında "eşini taciz ettiği" iddiasıyla çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gazi G, yanındaki tabancayı çıkarıp ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan İsmail Demircan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail Demircan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken Gazi G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gazi G.'nin köylüsü olan Demircan ailesi tarafından son yerel seçimler sırasında muhtarlık tartışması nedeniyle darp edildiği, iki aile arasında o nedenle de husumet olduğu öğrenildi.