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Giriş Tarihi: 17.4.2025 19:13

Taciz iddiasıyla arkadaşını öldürdü!

Antalya'da, meydana gelen olayda, arkadaşına birkaç gün önce misafir olarak gelip ve kalmaya başlayan 29 yaşındaki Ferhat T., iddiaya göre arkadaşıyla ile birlikte gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmada Hasan K., Ferhat T’yi kendisine taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürdü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Taciz iddiasıyla arkadaşını öldürdü!

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat T. (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan K.'nin evine misafir olarak geldi ve kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Hasan K. ile Ferhat T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K. evde bulunan tabancayla Ferhat T.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferhat T., kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferhat T.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlının verdiği ifadede, arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Taciz iddiasıyla arkadaşını öldürdü!
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