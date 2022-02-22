Taciz iddiasıyla yargılanan Emin Güven Yaşlıçam beraat etti

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'ın, evinde hizmetli olarak çalışan Özlem Savut'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Hakkında basit cinsel taciz ve cinsel taciz suçlarından dava açılan opera sanatçısının 12.5 yıl hapsi istenmişti Emin Güven Yaşlıçam üzerine atılı suçlamalara yönelik savunmasında, Özlem Savut ile tanık olan şoför Serkan Güner arasında gönül ilişkisi olduğu, kendilerini yakalamaları üzerine işten çıkarmak yönünde uyarıda bulunduğunu, bu nedenle tarafların kendisini şikayet ettiğini ve şikayetçinin adliye kapısında olduğu bir fotoğraf göndererek kendisinden fotoğraf istediğini ileri sürdü.

TANIK TACİZİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Özlem Savut, temizlik ve genel ihtiyaçları için çalıştığını kaydetti. 6 Ocak 2021 günü çocuğunun ameliyat olması nedeniyle üzgün olduğunu durumunu soran Yaşlıçam'ın teselli etme bahanesiyle taciz ettiğinin iddia edildiği anlatıldı. Tanık olarak dinlenen şoför Serkan Güner'in de Yaşlıçam'ın sürekli Savut'un etrafında dolaştığını, ve tacizi gördüğünü söyledi.

İNANDIRICI DELİL BULUNAMADI

Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya taraflar katılım sağladı. Duruşma savcısı mütalaada, Özlem ile Serkan arasında 1 Aralık-21 Ocak 2021 tarihleri arasında bin 361 sesli ve yazılı iletişimin bulunduğu, görüşmelerin çoğunun gece yarısından sonra yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca Özlem'in sanık tarafından başka çalışanların da taciz edildiği iddiası üzerine soruşturma aşamasında dinlenen eski çalışanların bu iddiayı reddettikleri kaydedildi. Tacizi gördüğünü iddia eden şoförün pencerenin yüksek olması nedeniyle iç kısmı görmesinin mümkün olmadığını belirten savcı, tanık ifadeleri ve sanığın savunmalarının ek delillere desteklenmiş olması gerekçesiyle sanığın suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığında beraatini talep etti.

"SUÇSUZUM"

Sanık sıfatında yer alan Emin Güven Yaşlıçam ise "Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi. Yaşlıçam'ın avukatı olayın Özlem Savut ve şoför Serkan Güner'in müvekkiline yönelik şantaj ve komplosundan ibaret olduğunu savundu.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Yaşlıçam'ın suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Öte yandan Emin Güven Yaşlıçam'ın Özlem Savut ve şoförü Serkan Güner'e açtığı şantaj davası Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.