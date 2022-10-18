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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Taciz mağduru kadın için uzaklaştırma kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir ilkokulda birlikte görev yaptığı müdür yardımcısı E.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında daha önce dava açılan okul müdürü A.Y. (53), mağdur kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. "Cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16.5 yıla kadar hapsi istenen A.Y., Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak. A.Y. ise SABAH'ın gündeme taşıdığı olayın ardından hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdurda hakkında uzaklaştırma verilmesi için mahkemeye başvurdu. Ankara 2. Aile Mahkemesi de mağdur öğretmen E.B. hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

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Taciz mağduru kadın için uzaklaştırma kararı
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