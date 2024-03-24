Taciz not kâğıtlarından çıktı

İstanbul Kartal'da Yılmaz P. hakkında pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızı G.I.A.'yı taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kâğıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Anne Mucize P.'nin ise olayı kapatmaya çalıştığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede baba Serhat A. şikâyetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Yılmaz P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı. G.I.A.'nın olayı anlattığı 6 sayfalık not kağıtları da dosyaya girdi.