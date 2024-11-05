Taciz şüphelilerine 30’ar yıl hapis talebi

Beyoğlu'nda yolda yürüyen İremşan A.'yı taciz eden Semir T. (31) ve Ömer K.'ye (27) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te, evine gitmek için yolda yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürdükten sonra taciz eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.