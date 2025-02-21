Taciz şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde okula gitmek için otobüse binen D.E.K., bir kişi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek 38 yaşındaki F.C. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, otobüsün boş olmasına rağmen genç kızın koltuğunun başında beklediği, cinsel organına dokunarak D.E.K.'ye tacizde bulunduğu iddia edildi. Kameradan kimliği tespit edilen 38 yaşındaki F.C. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve suç kaydı çıkmayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.