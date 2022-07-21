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Giriş Tarihi: 22.7.2022

Tacizci dehşeti

Sakarya’da Şevval Öztürk’e sözlü tacizde bulunan Talip Altındağ, genç kızı “Polisi arayacağım” dedi diye arabayla ezmeye kalktı, öldüresiye dövdü. Cani tacizci tutuklandı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Tacizci dehşeti
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Şevval Öztürk (21), ailesiyle birlikte tatil için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde yürüyüş yaptığı sırada, alkollü olduğu belirtilen Talip Altındağ'ın sözlü tacizine uğradı. Genç kız bunun üzerine cep telefonuyla aracın plakasını çekip "Seni şikâyet edeceğim" dedi. Bunun üzerine Altındağ 100 metre ileriden geri dönüp otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı. Genç kız bunun üzerine hemen yakındaki bir büfeye sığındı. Ancak Altındağ da aracından inip büfeye girdi. Altındağ, Öztürk'ü burada tekme ve yumruklarla öldüresiye darp edip yerlerde sürükledi. Ardından da genç kızın cep telefonunu parçaladı. O sırada bir anlık boşluk bulan genç kız büfeden kaçtı. Altındağ ise çevredekilere silah çekip tehdit ettikten sonra kaçtı. Öztürk'ün şikâyetinin ardından Altındağ polis tarafından yakalandı. Altındağ, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç kız yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Benimle gel beraber gidelim" diyerek, otomobilinin kapısı açtı. Telefonumla aracın plakasını çekip, "Polisi arıyorum" dedim. Önce uzaklaştı, sonra geri dönüp aracı üzerime sürdü.
Büfeye sığınıp polisi aramalarını istedim. Peşimden gelip, "Bu telefonla mı polisi arayacaktın" diyerek, elimden cep telefonumu alıp defalarca kafama vurdu. Beni bırakması için yalvardım. Öleceğimi sandım ve salavat getirdim.
Büfeden kaçınca bir çift, otomobilleriyle beni karakola götürdü. Benden sonra, oradaki kuzenlerime ve diğer insanlara da silah doğrultup küfür ederek, ölümle tehdit etmiş. Ardından da otomobiliyle kaçmış. Psikolojim bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

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Tacizci dehşeti
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