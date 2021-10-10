Tacizci futbolcunun 25 yıl hapsi istendi

İstanbul
'da, 2. lig kulübü futbolcusu Erhan K
.'nin, akrabası olan iki kız çocuğuna yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa
'da yaşayan S.K. (11) ve E.K. (15) isimli iki kardeş, yaklaşık 5 yıldır çocuk yaşlarında olmalarına rağmen öfke nöbeti geçirmeye başladı. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken iki kardeşin öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüştü.
HASTANELİK OLDULAR
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
'nde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, nihayet bir süre sonra tedaviye yanıt vermeye başladı. Günler sonra, iki kardeşin bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı belirlendi. S.K. ve E.K.'nin 2009'dan itibaren tacize maruz kaldıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti. Kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyleyen baba, kalp krizi geçirip tedavi altına alındı. Aile, kızlarının daha fazla yıpranmaması için şikayetçi olmadıklarını bildirdi. Çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını ileri süren futbolcu Erhan K. hakkında, birden fazla çocuğun cinsel istismarı ve cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. Erhan K.'nin 25 yıla kadar hapsi istendi.