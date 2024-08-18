Tacizci kuryenin 11 suç kaydı çıktı

İstanbul Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kızı taciz ettiği iddia edilen kurye polis ekiplerince yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi. Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı. Sosyal medya hesabında görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum" başlığıyla yer alan paylaşım sonrasında harekete geçti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, internet üzerinden verilen yemek siparişini getiren İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini arayarak taciz ettiğini belirledi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan kurye İ.Ç.'nin 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi.