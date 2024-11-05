Tacizci öğretmene 10 ay hapis

İstanbul'da bulunan tarihi bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Mahmut C.'nin sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istenen Mahmut C., 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahmut C. hakkında 'cinsel taciz, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturmanın ise devam devam ettiği belirtildi.