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Giriş Tarihi: 11.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 11.1.2024 13:04

Tacizci öğretmene 12 yıl hapis

Bursa’da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan ve sınavdan 100 puan alan 14 yaşındaki kız öğrencisine ödül vereceğini söyleyip evine davet ederek tacizde bulunan 39 yaşındaki S.Y, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tacizci öğretmene 12 yıl hapis

Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine ödül olarak kahve ısmarlayacağını açıkladı. Sınavından tam puan alan 14 yaşındaki kız öğrencisini ise eve çağırdı. Eşinden boşandığı öğrenilen öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine bir süre sonra cinsel istismarda bulunmaya başladı. Kızlarının hareketlerinden şüphelenen aile, Ö.K'nın cep telefonunu inceledi. Fotoğraf ve yazışmalarda, öğretmen S.Y'nin küçük kıza uygunsuz foto ve mesajlar attığı ortaya çıktı. Aile, aynı telefondan öğretmene bir kafede buluşma mesajı attı. Buluşmaya kızlarıyla birlikte aile de gidince ortalık karıştı. Kafede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 14 yaşındaki Ö.K'nın ailesi S.Y'nin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

MAHKEME 12 YIL 6 AY HAPİS VERDİ

Ailenin şikayeti üzerine öğretmen S.Y tutuklandı. Konu mahkemeye taşındı. Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.Y. son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan S.Y, "Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti 'Cinsel İstismar' ve 'yaşı küçük kızı hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan sanık öğretmen S.Y.'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Tacizci öğretmene 12 yıl hapis
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