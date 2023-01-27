Öğrencilerini taciz ettiği belirtilen ortaokul müdürü için karar

Eskişehir'in Alpu ilçesi Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu'nda müdürlük yaptığı sırada 10 kız öğrencisini sözlü ve elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Müdür Mustafa K'nın yargılanmasına Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mustafa K ve mağdur avukatlarının hazır bulunduğu karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını okudu. Savcı Mustafa K'nın 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarından cezalandırılmasını istedi.
"SUÇSUZUM! BERATIMI İSTERİM"
İddianamenin okunmasının ardından son savunmansı yapması istenen okul müdürü Mustafa K, üzerine atılı suçlamalar reddederek; "Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
4 ÇOCUĞA TACİZDEN 24 YIL HAPİS
Sanık Mustafa K'nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 6 çocuğa karşı suç işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verirken 4 çocuğa yönelik tacizi yüzünden ise 24 yıl 2 ay 16 gün ağır hapis cezansa çarptırılmasına karar verdi.