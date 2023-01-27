Öğrencilerini taciz ettiği belirtilen ortaokul müdürü için karar

"SUÇSUZUM! BERATIMI İSTERİM"

İddianamenin okunmasının ardından son savunmansı yapması istenen okul müdürü Mustafa K, üzerine atılı suçlamalar reddederek; "Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.