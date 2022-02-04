Haberler Yaşam Haberleri Tacizci sert kayaya çarptı
Giriş Tarihi: 4.2.2022

Tacizci sert kayaya çarptı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tacizci sert kayaya çarptı
İzmir'de yaşayan avukat Derya Göksu, Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmek isterken, kırmızı ışıkta duran evli 3 çocuk babası A.Ç. aracının içinden göz kırpıp, gülümsedi. Öpücük gönderir şekilde dudak hareketi yapan A.Ç. daha sonra uzaklaştı. Büyük şok yaşayan Göksu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.Ç., 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan avukat Göksu, "Başka kadınlara da örnek olsun. Böyle bir olayla karşılaşırsanız hemen şikâyetçi olun. Tüm kadınların özgürce yaşaması için susmayın" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Son dakika: Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
Son dakika: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'ye yükseldi
Son dakika haberi - Türkiye’nin konuştuğu vahşette önemli gelişme! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti...
CHP'de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'da diplomasi vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır
Son dakika! 3 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Tacizci sert kayaya çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA