Tacizci sert kayaya çarptı

İzmir'de yaşayan avukat Derya Göksu, Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmek isterken, kırmızı ışıkta duran evli 3 çocuk babası A.Ç. aracının içinden göz kırpıp, gülümsedi. Öpücük gönderir şekilde dudak hareketi yapan A.Ç. daha sonra uzaklaştı. Büyük şok yaşayan Göksu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.Ç., 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. SABAH'a konuşan avukat Göksu, "Başka kadınlara da örnek olsun. Böyle bir olayla karşılaşırsanız hemen şikâyetçi olun. Tüm kadınların özgürce yaşaması için susmayın" dedi.