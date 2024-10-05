Tacizciler tutuklandı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.T. adlı kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle yakalanan, ancak serbest bırakılan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı.İ.T.'nin şikayeti ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden biri Mersin'de, diğeri İstanbul'da yakalandı. Semir T. ile Ömer K.'nin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Semir T. ile Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.