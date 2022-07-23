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Giriş Tarihi: 23.7.2022

Tacizcinin dosyası kabarık çıktı

Sakarya’da sözlü tacizde bulunduğu Şevval Öztürk’ü öldüresiye döven Talip Altındağ’ın, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Altındağ’ın ‘Yaptıklarımın farkında değildim’ savunması ise pes dedirtti Körfez’i birleştiren yarış

DHA
Tacizcinin dosyası kabarık çıktı
Tatil için geldiği Karasu ilçesinde Şevval Öztürk'e (21) dehşeti yaşatan Talip Altındağ'ın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten 3 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Öztürk'e sözlü tacizde bulunduğu ve öldüresiye dövdüğü için tutuklanarak cezaevine gönderilen Altındağ'ın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer sakıncalı paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı. Suç makinesi çıkan Altındağ'ın aracında ise tüfek ele geçirildi.



HATIRLAMIYORMUŞ!
Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındağ'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi. Olay esnasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ileri süren Altındağ ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Öztürk'ün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.

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Tacizcinin dosyası kabarık çıktı
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