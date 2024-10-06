Tacizcinin pişkin ifadesi pes dedirtti

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar gecesi, İ.Ş. isimli genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan tacizcinin ifadesi ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılan Semir Tarhan ve Ömer Konu, dehşet veren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Semir Tarhan, verdiği ifadesinde genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.