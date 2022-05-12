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Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:27 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:46

Tacizcisini öldürmüştü, 12 yılla yargılanacak

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tacizcisini öldürmüştü, 12 yılla yargılanacak

Kars’ın Arpaçay ilçesinde 3 yıllık tacizcisini köydeki evinin önünde öldüren 17 yaşındaki Azra Erdağı hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede öldürülen Birdal Doğan’ın genç kızı 3 yıldır söylemleriyle taciz ettiğini, kendisini kaçıracağını söylemesi ve durumu ailesine aktaran Birdağ’ın esininin ifadelerine yer verdi. 12 yılla yargılanan Azra ise ifadesine amacının öldürmek olmadığını söyledi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde, 17 yaşındaki genç kız 1 Mart tarihinde 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı öldürdü. 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Azra, uzun süredir, evli ve 3 çocuk babası Birdal Doğan'ın çeşitli tacizlerine uğruyordu. Son olarak, bir süre önce Azra'nın önünü kesen Doğan, genç kızı kaçırmakla tehdit etti. Eğitimini bitirip hayallerini gerçekleştirmek isteyen genç kız, bu tehdit üzerine büyük korkuya kapıldı. Sabah saatlerinde meradaki hayvanları ahıra getirdiği sırada, evlerinin önüne gelen Doğan, yine sözlü tacizde bulunarak tehditlerini sürdürdü. Bunun üzerine evde bulunan babasının tabancasını alan genç kız, 4 el ateş etti. Kurşunlara hedef olan Doğan, olay yerinde öldü.

Yaşanan olay sonrası cezaevine gönderilen genç kız hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede olay günü Azra'nın hayvanları çeşmeye götürdüğü sırada Birdal Doğan'ın karşısına çıktığı ve 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım' diye sözler söylediği yer aldı. Bu sözler sonrası cinayetin işlendiği bildirilen iddianamede, tanık beyanları da yer aldı. Beyanlara göre Doğan'ın, lise öğrencisi olan Azra'yı 3 yıldır gerek sosyal medya üzerinden gerekse başkalarıyla haber göndererek taciz ettiği belirtildi. Eşinin de kocasının ailesiyle iletişime geçip, 'Çocuğunuza dikkat edin. Kocam kaçıracak' dediği de iddianamede belirtildi.

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Tacizcisini öldürmüştü, 12 yılla yargılanacak
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