Tacizcisini randevuyla polislere yakalattı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sağlık Bilimleri Üniversitesi çğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Fatıma I.'nın (21) şikayeti üzerine inceleme başlattı. 2 Kasım Çarşamba günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Üniversite Öğrencisi Fatıma I., yaklaşık bir yıl önce Yemek Sepeti'nden yemek siparişi verdiğini, yemeği adresine getiren motosikletli kuryenin sipariş bilgilerinden kimlik bilgileri ile cep telefonu numarasına ulaştığını ve kendisini sürekli olarak arayarak, mesaj attığını söyledi.

Üniversite Öğrencisi Fatıma I. ifadesinin devamında söz konusu kişiye olumsuz cevaplar verip cep telefonu numarasını engellediğinde ise motosikletli kuryenin bu defa da farklı sosyal medya platformlarından kendisine ulaştığını ve yine mesajlar atarak sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

ADRESİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri şikayetin üzerine hemen harekete geçti. Üniversite Öğrencisi Fatıma I., polislerin yönlendirmesiyle söz konusu kişiye randevu verdi ve sivil polislerin gözetiminde ikilinin arasında bir buluşma sağlandı. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen motosikletli kurye Avazbek A., Kadıköy İlçesi'ne bağlı olan Cafer Ağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi üzerindeki buluşma noktasına geldiğinde, İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen taciz şüphelisi Avazbek A., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan ve "Cinsel Taciz" ile "Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozmak" suçlarından hakkında işlem yapılan Avazbek A. adliyeye sevk edildi. Mağdur Fatıma I.'nın tacizci yüzünden adresini bile değiştirmek zorunda kaldığı iddia edildi.