Haberler Yaşam Haberleri Tacizcisini randevuyla polislere yakalattı
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:00 Son Güncelleme: 10.11.2022 09:17

Tacizcisini randevuyla polislere yakalattı

İstanbul'da yemek siparişi veren 21 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Üniversite Öğrencisi Fatıma I., sipariş bilgilerinden ulaştığı cep telefonu numarasından kendisini sürekli olarak arayan, mesajlar atan ve bir yıldır ısrarlı bir şekilde rahatsız eden motosikletli kuryeden şikayetçi oldu. Genç kız, polislerin yönlendirmesiyle tacizcisine randevu verdi. İkili arasında buluşma sağlandı. Buluşma noktasına gelen Özbekistan uyruklu kurye gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tacizcisini randevuyla polislere yakalattı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sağlık Bilimleri Üniversitesi çğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Fatıma I.'nın (21) şikayeti üzerine inceleme başlattı. 2 Kasım Çarşamba günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Üniversite Öğrencisi Fatıma I., yaklaşık bir yıl önce Yemek Sepeti'nden yemek siparişi verdiğini, yemeği adresine getiren motosikletli kuryenin sipariş bilgilerinden kimlik bilgileri ile cep telefonu numarasına ulaştığını ve kendisini sürekli olarak arayarak, mesaj attığını söyledi.

Üniversite Öğrencisi Fatıma I. ifadesinin devamında söz konusu kişiye olumsuz cevaplar verip cep telefonu numarasını engellediğinde ise motosikletli kuryenin bu defa da farklı sosyal medya platformlarından kendisine ulaştığını ve yine mesajlar atarak sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

ADRESİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri şikayetin üzerine hemen harekete geçti. Üniversite Öğrencisi Fatıma I., polislerin yönlendirmesiyle söz konusu kişiye randevu verdi ve sivil polislerin gözetiminde ikilinin arasında bir buluşma sağlandı. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen motosikletli kurye Avazbek A., Kadıköy İlçesi'ne bağlı olan Cafer Ağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi üzerindeki buluşma noktasına geldiğinde, İskele Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen taciz şüphelisi Avazbek A., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan ve "Cinsel Taciz" ile "Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozmak" suçlarından hakkında işlem yapılan Avazbek A. adliyeye sevk edildi. Mağdur Fatıma I.'nın tacizci yüzünden adresini bile değiştirmek zorunda kaldığı iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ilk adımı atıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için düğmeye bastı
SON DAKİKA | Türk teknesinde patlama! İğneada açıklarında hareketli anlar
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a gidiyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Benzin ve mazot fiyatı son dakika haberleri: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?
10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tacizcisini randevuyla polislere yakalattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA