Tacizciye benzettiler polise saldırdılar

İstanbul'da İstihbarat Şube'de görevli iki sivil polisin bulunduğu sivil ekip aracına yanaşan bir araçtan inen emekli albay Kadir O. ile avukat oğlu Yaşar Tarık O. polislere saldırdı. Kameraya yansıyan o anlarda, baba silahını çıkarıp yolcu koltuğundaki polise yönelirken, oğlu ise sürücü koltuğundaki polise çekiçle saldırdı. Polisler, baba ile oğlunu ateş açarak etkisiz hale getirdi. Polisle birlikte 3 kişi hastaneye kaldırılırken, baba ile oğlunun, polisleri 3 ay önce kızlarına yönelik taciz olayına karışanlara benzettikleri iddia edildi.Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah saat 08.15 sıralarında iddialara göre 3 ay önce kız kardeşi tacize uğrayan, kendisi de tacizciler tarafından darp edilen 25 yaşındaki avukat Yaşar Tarık O., aracıyla sivil polislerin bir marketin önünde bekleyen sivil ekip otosuna yanaşarak, "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diye çekiçle saldırdı. Babası emekli albay Kadir O. da polise silah çekti.Polisin, 'Ben Volkan değilim' demesine rağmen saldırı devam edince, sürücü koltuğundaki polis ve sağ arka koltukta bulunan polisler, saldırıya ateş açarak karşılık verdi. Baba ve oğlu, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşar Tarık O.'nun baş bölgesinden, babası Kadir O.'nun ise karın bölgesinden vurulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan başından darbe alan polis Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, Yaşar Tarık O. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kadir O. ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı caddede uzun süre inceleme yaptı.Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçla polis aracının yanına gelen baba oğul araçtan bir anda inip polislere saldırmaya başlıyor. Polisler ise silah çekip karşılık veriyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.