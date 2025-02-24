‘Tacizi durdurmak için vurdu’

İzmir'de 31 Ocak 2024'te boşanma aşamasındayken eşi kapıya dayanınca 112'yi arayarak yardım isteyen ve ifade sonrası kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) taciz ettiği gerekçesiyle beylik tabancasıyla vuran 4 çocuk annesi Büşra Karademir'in (32) beraati istendi. Tedavisinin ardından polis memuru Süleyman Ay hakkında 36.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Büşra Karademir hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Büşra Karademir'in kendisine yönelik saldırıyı def etmek için Süleyman Ay'a ait tabancayı alarak ateş ettiği için beraat etmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme perşembe günü karar verecek.