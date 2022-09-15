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Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:56

Tacizi önlerken Haydar Can hayatını kaybetmişti! İstenilen ceza belli oldu

Ankara'da, parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mert T. (17) ve Yunus S. (17) hakkında savcı, dosyaya mütalaasını sundu. Mütalaada, 18 yaşından küçük sanıklar için 'kasten öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA
Tacizi önlerken Haydar Can hayatını kaybetmişti! İstenilen ceza belli oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine, aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanırken, mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15-18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savcı, duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkları Mert T. ve Yunus S.'nin suçu birlikte işlediklerini, eylemlerinin de birbirlerini tamamladığını belirterek, 'kasten öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcı, 2 sanık içinde herhangi bir indirim talep etmedi. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Tacizi önlerken Haydar Can hayatını kaybetmişti! İstenilen ceza belli oldu
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