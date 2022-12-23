Taha, okul hasretini evinde gideriyor

Elazığ'da beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemal Sis, okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözü yüzde 7 gören Taha evine gelen öğretmeninin desteğiyle derslerini aksatmıyor. Taha, "Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi. Öğretmenim ile küçük bir sınıf kurduk. Öğretmenim sadece okuma yazma öğretmiyor. O benim müzik arkadaşım, oyun arkadaşım oldu" dedi. Öğretmen Fetiye Başarır, "İki ayda bayağı yol aldık. Arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş gibi ortam oluşturuyoruz" diye konuştu. Anne Azine Sis "Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu. Şimdi çok farklı" dedi.