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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Taha, okul hasretini evinde gideriyor

AA
Taha, okul hasretini evinde gideriyor
Elazığ'da beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemal Sis, okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözü yüzde 7 gören Taha evine gelen öğretmeninin desteğiyle derslerini aksatmıyor. Taha, "Okula gidemiyorum ama okul benim ayağıma geldi. Öğretmenim ile küçük bir sınıf kurduk. Öğretmenim sadece okuma yazma öğretmiyor. O benim müzik arkadaşım, oyun arkadaşım oldu" dedi. Öğretmen Fetiye Başarır, "İki ayda bayağı yol aldık. Arkadaşlarıyla oyun oynuyormuş gibi ortam oluşturuyoruz" diye konuştu. Anne Azine Sis "Arkadaşları okula giderken o sadece hastane odalarını görüyordu. Şimdi çok farklı" dedi.

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Taha, okul hasretini evinde gideriyor
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