Taha Suresi, bir peygamberin Allah ile olan ilişkisinin en saf ve samimi yönlerini gözler önüne serer. İnsanın Allah'a olan bağlılığını, onun huzurunda duyduğu huşuyu ve aldığı sorumluluklar karşısında gösterdiği cesareti anlamamızı sağlar. Bu surede yer alan ayetler, insanın varoluş sebebini, Allah'ın insan üzerindeki mutlak hâkimiyetini ve ona olan merhametini hatırlatır. Taha Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi konular herkes tarafından araştırılmaktadır.

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Okunuşu



• 13. Ayet: Ve enahtertüke festemı' lima yuha



• 14. Ayet: İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı

• 15. Ayet: İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 13. Ayet: "Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle."

• 14. Ayet: "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."

• 15. Ayet: "Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim."