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Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:03

Taha Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insanlığa ilahi bir rehber olarak gönderilmiştir. Bu eşsiz kitap, yalnızca ibadet hayatına yön veren bir yol gösterici değil, aynı zamanda insanın varoluşsal sorularına yanıt aradığı bir hikmet hazinesidir. Her bir surenin, özellikle peygamberlerin hayatlarından kesitler sunan ayetlerin, insan ruhuna ve aklına hitap eden özel bir yeri vardır. Taha Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi konular Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Taha Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, bir peygamberin Allah ile olan ilişkisinin en saf ve samimi yönlerini gözler önüne serer. İnsanın Allah'a olan bağlılığını, onun huzurunda duyduğu huşuyu ve aldığı sorumluluklar karşısında gösterdiği cesareti anlamamızı sağlar. Bu surede yer alan ayetler, insanın varoluş sebebini, Allah'ın insan üzerindeki mutlak hâkimiyetini ve ona olan merhametini hatırlatır. Taha Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi konular herkes tarafından araştırılmaktadır.

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Okunuşu

• 13. Ayet: Ve enahtertüke festemı' lima yuha

• 14. Ayet: İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı

• 15. Ayet: İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a

Taha Suresi 13, 14 ve 15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 13. Ayet: "Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle."

• 14. Ayet: "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."

• 15. Ayet: "Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim."

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Taha Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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