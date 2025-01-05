Taha Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, Hz. Musa (a.s.)'nın Firavun'a tebliğ için gönderilişini ve onunla olan mücadelesini anlatan kıssayı detaylandırır. Bu bağlamda 46, 47 ve 48. ayetler, Allah'ın Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'a verdiği talimatları ve Firavun'a yapılacak olan tebliği içerir. Taha Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere, tebliğ ederken nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğini ve Firavun'a verilen ilahi mesajı açıklamaktadır.
46. Ayet: Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era
47. Ayet: Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meanabenı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbikvesselamü ala menittebeal hüda
48. Ayet: İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebeve tevella
46. Ayet: Allah şöyle dedi: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm."
47. Ayet: "Ona gidin ve şöyle deyin: 'Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' "
48. Ayet: "Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu."