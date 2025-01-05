Taha Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure, Hz. Musa (a.s.)'nın Firavun'a tebliğ için gönderilişini ve onunla olan mücadelesini anlatan kıssayı detaylandırır. Bu bağlamda 46, 47 ve 48. ayetler, Allah'ın Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'a verdiği talimatları ve Firavun'a yapılacak olan tebliği içerir. Taha Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere, tebliğ ederken nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğini ve Firavun'a verilen ilahi mesajı açıklamaktadır.

Taha Suresi 46-47-48. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

46. Ayet: Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era

47. Ayet: Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meanabenı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbikvesselamü ala menittebeal hüda

48. Ayet: İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebeve tevella

Taha Suresi 46-47-48. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

46. Ayet: Allah şöyle dedi: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm."

47. Ayet: "Ona gidin ve şöyle deyin: 'Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' "

48. Ayet: "Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu."