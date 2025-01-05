Samirî'nin yaptığı altın buzağı heykelinin hikâyesi, sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda günümüz için de ders niteliğindedir. İnsanlar dünyevi süsler ve aldatıcı güzellikler karşısında ne kadar kolay etkilenebilirler. Tâhâ SuresiAllah'tan başka hiçbir şeyin ilahlaştırılmaması gerektiğini güçlü bir şekilde hatırlatır. Taha Suresi 88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise imanın yalnızca Allah'a has kılınması gerektiğini ve sabrın imtihanlardaki önemini güçlü bir şekilde hatırlatır.

Taha Suresi 88-89-90. Ayet Arapça Yazılışı



Taha Suresi 88-89-90. Ayet Okunuşu

88. Ayet: Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kaluhaza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy

89. Ayet: E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a

90. Ayet: Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiunive etıy'u emrı

Taha Suresi 88-89-90. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

88. Ayet: Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. (Samirî ve adamları) "Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ'nın da ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada) unuttu (da onu Tûr'da aramaya gitti)" dediler.

89. Ayet: Onlar bu heykelin, sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?

90. Ayet: Andolsun, Hârûn onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin."