Taha’nın yürekleri ısıtan fedakârlığı

Samsun'da yaşayan 12 yaşındaki Taha Abanoz, saçlarını 6 yıldır uzatıyordu. Öğretmen olan anne-babasından, hasta insanların iyileşmelerinde ilaçlar kadar moralin de etkili olduğunu öğrenince, hasta çocuklar için bir şeyler yapmak istedi.Kuaför Hüseyin Alkan'ın ücretsiz peruk yapıp hasta çocuklara gönderdiğini öğrenen Taha, 6 yıl kestirmediği hatta düzelttirmeye bile kıyamadığı saçlarını bağışladı. Bayramda hem ailesine hem de hasta çocuklara bir sürpriz yapmak istediğini söyleyen Abanoz, "Saçlarımı kestireceğim dediğimde annem de babamda inanamadı. Onlar da benim kadar mutlu oldu. O saçlara bizden çok onların ihtiyacı var" dedi.Erkeklerin peruk yapımı için çok ender saç kestirdiğini söyleyen Alkan ise şunları söyledi:Erkek çocuklar için uzun sürede uzattığı saçlarını kestirmek zordur ama o çok mutluydu. Taha'nın saçı ile harika bir peruk yapacağım ve ihtiyacı olan bir kardeşimize vereceğim. 4 yıl önce 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz, beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemişti. Ben de gidip kestim ve saçlarından peruk yapıp tekrar ona taktım. 4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp gönderdim. İhtiyacı olanlar, sosyal medya üzerinden bana ulaşıyor. Ülkemizin her yerinden saçlarını peruk yapmam için gönderenler var.En son Sakarya'dan bir kızımız kırmızı peruk istedi. Peruğu yapıp, kırmızıya boyayarak gönderdim. Sürekli birlikte gelen iki kadın müşterim vardı.Biri kanser oldu. Ona da kemoterapi görmeye başladığında peruk yapıp verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşı geldi. Kadının vefat ettiğini, kendisine 'Ölürsem bu peruğu yıka ve o kuaföre götür. İhtiyacı olan birine versin' dediğini söyledi. O zaman bir kez daha anladım ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum."