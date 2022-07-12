Tahıl koridoru nedir, ne demek? Rus – Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Tahıl koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak? – Son dakika

Tahıl koridoru nedir sorusu, son birkaç aydır sıkça soruluyor. Rus - Ukrayna savaşı sonrası orataya çıkan bu fenomen, hayatımızın bir parçası olmaya başladı. İstanbul'da yarın heyetler görüşecek ve gıda krizinin aşılması için çalışmalar yapılacak. Vatandaş da Tahıl koridoru ne zaman açılacak, açıldı mı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!