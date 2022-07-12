Haberler Yaşam Haberleri Tahıl koridoru nedir, ne demek? Rus – Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Tahıl koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak? – Son dakika
Giriş Tarihi: 12.7.2022 15:39

Tahıl koridoru nedir, ne demek? Rus – Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Tahıl koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak? – Son dakika

Türkiye Tahıl koridoru için Rusya ve Ukrayna ile görüşecek. Dünyanın tahıl ambarı olarak tanımlanan Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısı kesildiği için birçok ülkede gıda krizi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dün görüştü ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasını ele aldı. Vatandaşlar da Tahıl Koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak sorularını yöneltiyor. İşte detaylar!

Tahıl koridoru nedir, ne demek? Rus – Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Tahıl koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak? – Son dakika

Tahıl koridoru nedir sorusu, son birkaç aydır sıkça soruluyor. Rus - Ukrayna savaşı sonrası orataya çıkan bu fenomen, hayatımızın bir parçası olmaya başladı. İstanbul'da yarın heyetler görüşecek ve gıda krizinin aşılması için çalışmalar yapılacak. Vatandaş da Tahıl koridoru ne zaman açılacak, açıldı mı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!

TAHIL KORİDORU NEDİR?

Tahıl koridoru, Rus – Ukrayna savaşı sonucu Ukrayna limanlarının Rus güçleri tarafından işgal edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanına Ukrayna tahılının gönderilememesi sonucu ortaya çıkan bir fenomendir. Tahıl Koridorunun amacı, Rusya'nın Ukrayna tahıl gemilerinin Karadeniz limanlarından geçmesine izin verip oluşan gıda krizine son bulunmasıdır. Türkiye, bu tahıl koridoru açılması için Rusya ve Ukrayna temsilcilerini birleştirmeye çalışıyor.

TAHIL KORİDORU AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Tahıl Koridoru henüz açılmadı. 13 Temmuzda tarafların heyetleri toplanıp koridorun açılması için anlaşmaya çalışacaklar.

TAHIL KORİDORU İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın (13 Temmuz) İstanbul'da yapacağını duyurdu. Görüşmede Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri bulunacak. Görüşmede bir çözüme varılması bekleniyor.

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Tahıl koridoru nedir, ne demek? Rus – Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Tahıl koridoru açıldı mı, ne zaman açılacak? – Son dakika
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