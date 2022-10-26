Haberler Yaşam Haberleri Tahliye istemine ret! 25 yerinden bıçakladığı orta çıktı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:23 Son Güncelleme: 26.10.2022 14:41

Tahliye istemine ret! 25 yerinden bıçakladığı orta çıktı

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında sahur vakti 71 yaşındaki işe Nur Erdem’i, boğazını keserek öldüren 78 yaşındaki Mehmet Erdem’in tahliye talebine mahkeme heyeti ret kararı verdi. Erdem’in ayrıca eşini 17 yerinden değil 25 yerinden bıçakladığı savcın mütalaasıyla ortaya çıktı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tahliye istemine ret! 25 yerinden bıçakladığı orta çıktı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, eşini öldürme" suçlamasıyla ömür boyu müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Erdem'in duruşmasında kan dondurucu olayda gelişme yaşandı. Mahkemenin savcısı verdiği mütalaasında maktulün 17 değil 25 yerinden bıçaklandığı ve ölüm nedeninin boğazın kesilmesiyle kan kaybı neticesi meydana geldiği ortaya çıktı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yargılandığı mahkemede 48 yıllık eşini bilerek öldürmediğini belirten Mehmet Erdem, eşinin ölmeden önce kendisini 4 yıl boyunca aldattığını belirterek; "Bu suçu tahrik altında işledim. Öldürme kastım yoktu. Bıçakla önce kendisi bana saldırdı. Bende bıçağı elinden aldım ve bilinçsizce sağa sola savurdum. Beni evden atmak için sürekli bana iftiralarda bulunuyordu. Her şey 10 dakika içerisinde oldu. Beni aldattığını söyleyerek tahrik etti. Çok yaşlı ve hastayım. Kaçacak bir yerimde yok. O yüzden tahliyemi istiyorum. Bugüne kadar onurum ve şerefimle yaşadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında son karar verilmeden önce savunma yapabilmesi için ek süre istendiğini ardından heyet, talebi kabul ederek duruşmayı karara bağlamak üzere 3 Kasım tarihine erteledi.

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Tahliye istemine ret! 25 yerinden bıçakladığı orta çıktı
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