Tahliye istemine ret! 25 yerinden bıçakladığı orta çıktı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, eşini öldürme" suçlamasıyla ömür boyu müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Erdem'in duruşmasında kan dondurucu olayda gelişme yaşandı. Mahkemenin savcısı verdiği mütalaasında maktulün 17 değil 25 yerinden bıçaklandığı ve ölüm nedeninin boğazın kesilmesiyle kan kaybı neticesi meydana geldiği ortaya çıktı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yargılandığı mahkemede 48 yıllık eşini bilerek öldürmediğini belirten Mehmet Erdem, eşinin ölmeden önce kendisini 4 yıl boyunca aldattığını belirterek; "Bu suçu tahrik altında işledim. Öldürme kastım yoktu. Bıçakla önce kendisi bana saldırdı. Bende bıçağı elinden aldım ve bilinçsizce sağa sola savurdum. Beni evden atmak için sürekli bana iftiralarda bulunuyordu. Her şey 10 dakika içerisinde oldu. Beni aldattığını söyleyerek tahrik etti. Çok yaşlı ve hastayım. Kaçacak bir yerimde yok. O yüzden tahliyemi istiyorum. Bugüne kadar onurum ve şerefimle yaşadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında son karar verilmeden önce savunma yapabilmesi için ek süre istendiğini ardından heyet, talebi kabul ederek duruşmayı karara bağlamak üzere 3 Kasım tarihine erteledi.