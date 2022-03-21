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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Tahliye kararı veren hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tahliye kararı veren hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hâkimin görev yerlerini değiştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hâkim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti. Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hâkimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

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Tahliye kararı veren hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
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