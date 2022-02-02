‘Tahliye oldular, öldürüleceğim’

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen iki sanık, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.
Mahkeme, taksi şoförü Mert H. hakkında ise suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Polis korumasında olduğu için duruşmanın ardından emniyet aracıyla adliyeden ayrılan Şilan Topal, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Şilan Topal, "Tahliye oldular her zamanki gibi. Adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben, biliyorum" dedi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Karara tepki gösteren Şilan Topal, adliyeden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Mithat Topal'ın eşini zorla taksiye bindirdiği anlar, güvenlik kameralarınca da tespit edilmişti.