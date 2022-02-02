Haberler Yaşam Haberleri ‘Tahliye oldular, öldürüleceğim’
Giriş Tarihi: 2.2.2022

‘Tahliye oldular, öldürüleceğim’

İHA
‘Tahliye oldular, öldürüleceğim’
Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen iki sanık, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.
Mahkeme, taksi şoförü Mert H. hakkında ise suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Polis korumasında olduğu için duruşmanın ardından emniyet aracıyla adliyeden ayrılan Şilan Topal, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Şilan Topal, "Tahliye oldular her zamanki gibi. Adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben, biliyorum" dedi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Karara tepki gösteren Şilan Topal, adliyeden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Mithat Topal'ın eşini zorla taksiye bindirdiği anlar, güvenlik kameralarınca da tespit edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Faturayı kim ödedi?
Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz
Hollanda Wilders kardeşlerin tartışmasını konuşuyor! Irkçı lidere ağabeyi bile tahammül edemedi
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
CHP'li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada
Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
Son dakika! 1 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya çağrı: Blinken, Lavrov'dan sınırdaki askerlerin çekilmesini istedi
Tescilli güzel Tara de Vries annesinin izinde! Sinan Akçıl ile kamera karşısına geçti...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Tahliye oldular, öldürüleceğim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA