Tahta kaşıkları geleceğe taşıyor

Osmaniyeli 46 yaşındaki hemşire Fatih Türkmenoğlu, küçük yaşlarda öğrendiği ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyor. Türkmenoğlu, işinden arta kalan zamanlarında, evinin bahçesindeki atölyede sandal ve zeytin ağaçlarından oyarak ürettiği ahşap kaşığın yanı sıra yaptığı tespih ve süs eşyalarının bazılarını sergiliyor, bazılarını da yakınlarına hediye ediyor. Esas mesleği hemşirelik olan Fatih Türkmenoğlu küçük yaşlarda heves gösterdiği ahşap kaşık yapım işini aynı heyecanla devam ettiriyor. Dede mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi Türkmenoğlu, 13 yıl önce Osmaniye Devlet Hastanesinde hemşire olarak göreve başladıktan sonra ahşap kaşık yapımını hobi olarak sürdürdü. Türkmenoğlu, "Üçüncü kuşak olarak bu işi yapıyorum. Hoşlanarak yapıyorum, ve stres atıyorum" ifadelerini kullandı.