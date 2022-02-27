Tahtaköprü Barajı’ndan Amik Ovası’na can suyu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'nı GAP projesine benzeterek, Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na taşınacak suyun, Amik Ovasına can suyu olacağını söyledi.

Ak Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu, gövdesi 9 metre yükseltilen Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde milletvekillerine Ak Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, ilçe belediye başkanları, 15 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve üyeleri eşlik etti.

TAHTAKÖPRÜ BARAJI GAP PROJESİ GİBİ

Tahtaköprü Barajı'nı Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) benzeten Yayman, "Bir eseri tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Tahtaköprü barajı bir anlamda Hatay'ın GAP projesi, bu projede daha önceki milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın çok ama çok emekleri var. Onların geçmişte yaptığı çalışmalar olmasaydı biz bu eseri tamamlayamazdık. Bu barajın tamamlanması sadece 1 milyar lira. Barajımızın tamamlanmasının ardından 123 kilometre uzaklıktaki Menzelet barajından suyu Tahtaköprü barajına getiriyoruz. Menzelet barajından Tahtaköprü Barajına suyu getirecek olan kanal 22 metre genişliğinde 6 metre derinliğinde bir kanal olacak. Bu kanalın 10 kilometresi ise bir tünelden geçecek. Karasu havzasından, Tahtaköprü Barajına gelecek." dedi.

REYHANLI BARAJI'NA SU TAŞINACAK

Tahtaköprü Barajı'nın 450 milyon metreküp su tutacağını belirten Yayman, "Şu anda Tahtaköprü Barajı'nda 90 milyon metreküp su bulunuyor. Menzelet Barajı'ndan suyu 123 kilometre'den Tahtaköprü Barajı'na getirdik. Tahtaköprü Barajı'nı 90 metre yükselttik. 450 milyon metreküp su tutuyoruz. Tahtaköprü barajından suyu alıp 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajına götüreceğiz. Tahtaköprü Barajındaki suyu Reyhanlı Barajı'na götürdüğümüz takdirde Amik Ovası'ndaki tüm sulama projelerini tamamlayacağız. 480 bin dekarlık tarım arazisine can suyu verecek."

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

"Teşekkürler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Allah razı olsun. Onun Hatay'a verdiği önem olmasaydı, biz bu barajı bitiremezdik. Buradan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür ediyoruz. Devlet su işleri genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Onların gece gündüz gayreti olmasaydı ve yine burada marifet iltifata tabi Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'a, İlçe Başkanı Cafer Sarı'ya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'a, Ak Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"SU BEREKETTİR"

Ak Parti İl Başkanı Adem Yeşildal'da, Hatay'ın sulama master projesinin en önemli ayaklarından bir tanesini tamamladıklarını belirterek, "Hatay'ımıza, ülkemize, çiftçimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Su berekettir. Amik Ovamız da bereketli topraklara sahiptir. Amik Ovası suyla buluştuğu andan itibaren de ürün deseni değişecek, katma değeri yüksek ürünlerle çiftçimiz iştigal edecek. Buda ilimizin her sektörüne yansıyacak önemli bir bereket unsuru olacak. Bu eserin gerçekleşmesinde emeği geçen başta milletvekillerimiz, olmak üzere, sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımız olmak üzere her birine Hatay halkı olarak teşekkürlerimizi arz ediyorum." dedi.

"YAPILAN HİZMETLERİ GÖRMEYEN GÖZLER VAR"

Yapılan hizmetleri görmek istemeyen gözlerin olduğunu söyleyen Yeşildal, "Kara propaganda yapmak isteyenler var. Bizlerde o kirli bilgilerin önüne geçmek için teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla dönem dönem, tüm hizmetlerimizin Hatay halkına duyurulması adına bu çalışmaları yapacağız. Kısa bir dönem içeresinde Reyhanlı Barajı'nda da benzer bir çalışmayı yapacağız. Tahtaköprü Barajı'ndan Reyhanlı Barajı'na suyu getirecek olan su kanallarımız ve T1 ile T2 tünellerimiz yüzde 90 seviyesine ulaştı. Buraları da gezip incelemelerde bulunacağız. Hatay'ımızın kazanmış olduğu bu hizmetleri halkımıza da duyurmuş olacağız." diye konuştu.