Takı hırsızını kameradan iz sürüp yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi'ndeki bir adresten 500 lira, 16 bin lira değerinde altın yüzük, küpe ve bileziklerden oluşan takı seti çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olayı gerçekleştirdiği saptanan ve ikamet adresi belirlenen U.T., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt İlçesi Mehter Çeşme Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.