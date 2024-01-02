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Giriş Tarihi: 2.1.2024 10:01 Son Güncelleme: 2.1.2024 10:05

Takibe alınan dolandırıcı JASAT tarafından uygulama noktasında yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı, JASAT’ın hızlı müdahalesiyle 60 dakika içinde yakalandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Takibe alınan dolandırıcı JASAT tarafından uygulama noktasında yakalandı

Bandırma, Misakça Mahallesi'nde yaşayan H.G. (68) kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından aranarak cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla kandırıldı. Dolandırıcılar, parmak izi araştırması yapacakları yalanıyla H.G'ye ait olan 550 bin lira değerindeki altın ve paraları, H.G.'nin ikametine gönderecekleri sahte görevlilere teslim etmesini istediler.

JASAT, olaya hızlı müdahale ederek kamera görüntülerini inceledi ve 60 dakika içinde şüphelinin Tezer O. (36) olduğunu belirledi. Sonrasında Bandırma'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuran JASAT şüpheliyi yakaladı. Şüpheli aracından inip kaçmaya çalışırken 550 bin lira değerindeki altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Hakkında adli işlemlere başlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Takibe alınan dolandırıcı JASAT tarafından uygulama noktasında yakalandı
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