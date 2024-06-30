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Giriş Tarihi: 30.6.2024 09:39 Son Güncelleme: 30.6.2024 10:46

Yer Ankara: Sedat Kazak takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu!

Ankara'da balık tutmak için gittiği gölde takılan oltasını çıkarmak için suya giren 2 çocuk babası Sedat Kazak boğuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yer Ankara: Sedat Kazak takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu!

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi Güvenç Göleti mesire alanına arkadaşlarıyla pikniğe giden Sedat Kazak (52), balık tutmak için oltasını gölete attı. İddiaya göre, takılan oltasını gölden çıkarmak için suya giren Kazak, çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı Kazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 ÇOCUK BABASI

Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedat Kazak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan Kazak'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Yer Ankara: Sedat Kazak takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu!
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