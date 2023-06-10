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Giriş Tarihi: 10.6.2023 20:16 Son Güncelleme: 10.6.2023 21:02

Takımlarının stada gelişini stattan canlı izlediler

İstanbul'da Manchester City ile Inter takımlarının arasında saat 22.00’de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için binlerce taraftar saatler öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nı doldurdu. Taraftarlar takımlarının stada gelişlerini stattaki ekranlardan canlı olarak izledi.

Emir SOMER Emir SOMER
Takımlarının stada gelişini stattan canlı izlediler

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter futbol takımları arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin afişleriyle özel olarak süslendi. 2022-2023 Sezonu'nun şampiyonunun belirleneceği maça binlerce taraftar ve yabancı turist adeta akın etti. Takımların taraftarlarına 20'şer bin olmak üzere toplamda 40 bin, protokol için ise 11 bin bilet ayrıldı. Taraftarlar kapıların açılmasıyla birlikte stada giriş yaptı. Inter taraftarları maça saatler kala tribünleri doldurdu. Taraftarlar takımlarının stada gelişlerini stattaki ekranlardan canlı olarak izledi.

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Takımlarının stada gelişini stattan canlı izlediler
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