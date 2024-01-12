Takıntılı cani aynı kişiyi ikinci kez bıçakladı

İzmir'de 2022 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, kafede oturan Oktay Bakar'ı bıçaklayan 17 yaşındaki Y.A. 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Olaydan 9 ay sonra Oktay Bakar kendisini bıçakla ağır yaralayan Y.A. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili tekrar kavgaya tutuştu. Y.A., Oktay Bakar'ı ikinci kez 3 bıçak darbesi ile yaraladı.İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Y.A.'nın suç işlemekteki ısrarını göz önünde bulunduran mahkeme, zanlıya 9 yıl hapis cezası verdi. Avukat Efe Demirciefe, "Ne yazık ki ilk duruşmada ödül gibi verilen ceza yüzünden aynı şüpheli ikinci kez bu suçu işledi" dedi.