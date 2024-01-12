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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Takıntılı cani aynı kişiyi ikinci kez bıçakladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Takıntılı cani aynı kişiyi ikinci kez bıçakladı
İzmir'de 2022 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, kafede oturan Oktay Bakar'ı bıçaklayan 17 yaşındaki Y.A. 1 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Olaydan 9 ay sonra Oktay Bakar kendisini bıçakla ağır yaralayan Y.A. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili tekrar kavgaya tutuştu. Y.A., Oktay Bakar'ı ikinci kez 3 bıçak darbesi ile yaraladı.



İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Y.A.'nın suç işlemekteki ısrarını göz önünde bulunduran mahkeme, zanlıya 9 yıl hapis cezası verdi. Avukat Efe Demirciefe, "Ne yazık ki ilk duruşmada ödül gibi verilen ceza yüzünden aynı şüpheli ikinci kez bu suçu işledi" dedi.

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Takıntılı cani aynı kişiyi ikinci kez bıçakladı
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