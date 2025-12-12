Takıntılı cani göz göre göre öldürdü

Ankara'da eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş'ın (30) zanlı ile ilgili geçen yıl verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip tehditte bulunduğunu, 4 defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlattı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söyledi. Gülhan Taş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalarla üzerimde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti." Gülhan Taş'ın avukatlarından Betül Yüksel, "Katil zanlısı silahlı saldırıda bulunmuştu. En sonunda müvekkilimi katletti" dedi.