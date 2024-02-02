Takıntılı cani İngiliz kadını öldürdü

İstanbul Kartal'da Birleşik Krallık uyruklu Katie Erorbay, silahla öldürüldü. Katil zanlısı, kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Birleşik Krallık uyruklu Katie Erorbay dün öğle saatlerinde okuldan çıktı. Aracına binen Erorbay'a yanaşan ve ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri; İngilizce öğretmeni Erorbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan soruşturmada, Mustafa G.'nin öğretmen Erorbay'a takıntılı olduğu, sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.