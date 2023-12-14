Takıntılı eski eş kurşun yağdırdı

Ankara'da 1 yıl önce eşinden boşanan Şafak Ş. sokak ortasında tartıştığı eski eşi Nursena Kozan'ı (25) tabanca ile başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı. Genç kadının babası Erdal Kozan, "1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, tartışarak kafasına ateş etti. Ben kamuoyunda bunun takipçisi olmak istiyorum. Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar" ifadelerini kullandı.Nursena'nın annesi ise, "Çocuğum bitmiş bir durumda, ne hissedebilirim ki? Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor" şeklinde konuştu.Diyarbakır Yenişehir'de, 3 çocuk annesi Medine Polat (41), önceki akşam aniden yere yığıldı. Çocukları, annelerinin bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde başından vurulduğu belirlenen Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polat'ın, karşı apartmanın dördüncü katında oturan 16 yaşındaki A.A.'nın oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. A.A. gözaltına alınırken, merminin girdiği pencere de sökülerek emniyete götürüldü. Polat'ın şüpheli olarak gözaltına alınan eşi de serbest bırakıldı.