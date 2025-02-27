Takıntılı koca, eski eşine kurşun yağdırdı

Kayseri'de yaşayan Ramazan Ç. (37) geçen yıl boşandığı Buket K.'ya (31) okula çocuklarını almaya geldiği sırada kurşun yağdırdı. Eski koca daha sonra aynı silahla intihar etti. Merkez Melikgazi İlçesi Mim- Sin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarını almaya giden Buket K. bir anda karşısına çıkan eski eşi Ramazan Ç. ile tartışmaya başladı.

KENDİ CANINA KIYDI

Ramazan Ç. yanında getirdiği tabancayla eski eşine kurşun yağdırdı. Ramazan Ç. ardından aynı silahla başına ateş ederek hayatına son verdi. Çocukların gözü önünde meydana gelen olayla ilgili diğer velilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede eski karı kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi. Ramazan Ç. ve Buket K.'nın cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.